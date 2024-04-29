Крикунов заявил, что «Вашингтону» не хватает сил на плей-офф НХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал результаты «Вашингтона» в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс».

«Думаю, результаты «Вашингтона» связаны с тем, что команда вела упорную борьбу, чтобы попасть в плей-офф. Теперь они попали сюда, а сил, наверное, уже не хватает. Сейчас будет четвертая игра, которая пройдет дома. Возможно, «Вашингтон» сможет что-то придумать. Хочется, чтобы Александр Овечкин забил в четвертой игре и подал пример своим партнерам. Но, думаю, «Вашингтон» уже закончил борьбу за Кубок Стэнли», — цитирует Крикунова

На данный момент счет в серии — 3-0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая встреча между командами состоится в ночь на понедельник, 29 апреля, и начнется в 03:00 по московскому времени.