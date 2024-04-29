Ничушкин стал десятым россиянином с хет-триком в плей-офф НХЛ

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил три шайбы в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:1).

Таким образом, 29-летний хоккеист стал десятым россиянином, который оформил хет-трик в плей-офф. Ранее это сделали Владимир Тарасенко и Евгений Малкин (по два раза), а также Кирилл Капризов, Денис Гурьянов, Андрей Свечников, Павел Буре, Валерий Каменский, Валерий Зелепукин и Александр Могильный.

В текущем плей-офф Ничушкин набрал 6 (6+0) очков в четырех матчах.