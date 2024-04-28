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Сегодня, 23:10

Терещенко считает, что возвращение Сергачева положительно сказалось на игре «Тампы»

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко считает возвращение защитника Михаила Сергачева одной из причин победы «Тампы» в четвертном матче серии плей-офф НХЛ против «Флориды».

«Возвращение Сергачева положительно сказалось на игре «Тампы». Он хотел возвращения, работал, готовился. Умница, что успел восстановиться, набрал форму и смотрелся очень неплохо, передачу отдал. Это придало команде сил, сегодня переиграли «Пантерз» по броскам. «Флорида» уже вряд ли отдаст, но насколько затянется эта серия зависит от «Тампы», ее игры. Надеюсь, мы подольше будем наблюдать за этой серией, хочется посмотреть хороший хоккей», — цитирует Терещенко Metaratings.ru.

Сергачев не выходил на лед с февраля текущего года из-за перелома ноги. На 30-й минуте матча против «Флориды» (6:3), который прошел 28 апреля, он отдал голевую передачу на Брэндона Хэгела. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».

Источник: Metaratings.ru.
Алексей Терещенко
Михаил Сергачев
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Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
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1 - 4
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0 - 0
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
2 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
1 - 2
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3 - 4
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2 - 3
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 2
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 2
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
3 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
3 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
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2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
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0 - 0
3 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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