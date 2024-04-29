«Колорадо» опубликовал фото Ничушкина после первого хет-трика в НХЛ

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:1) оформил первый хет-трик в лиге.

Пресс-служба «Эвеланш» выложила фото 29-летнего россиянина с заброшенными шайбами.

Валерий Ничушкин. Фото ХК «Колорадо»

Ничушкин стал десятым россиянином, который оформил хет-трик в плей-офф.

В текущем плей-офф Ничушкин набрал 6 (6+0) очков в четырех матчах.