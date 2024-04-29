«Ванкувер» в овертайме обыграл «Нэшвилл» и одержал третью победу в серии плей-офф

«Ванкувер» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Нэшвилл» со счетом 4:3.

У «Кэнакс» хет-трик на счету Брока Босера, победную шайбу забросил Элиас Линдхольм. «Ванкувер» сумел отыграться с 1:3 за три минуты до окончания третьего периода. В составе «Предаторз» отличились Марк Янковски, Густав Нюквист и Филип Форсберг.

Счет в серии 3-1 в пользу «Ванкувера». Пятая игра пройдет 1 мая и начнется в 5:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Босер — 2 (Миллер, Суси), 2:55 — 0:1. Янковски — 1 (Лозон, Каррье), 5:34 — 1:1. Нюквист — 1 (О`Райлли), 25:21 — 2:1. Форсберг — 2 (Йоси, Макдона), 40:12 — 3:1. Босер — 3 (Линдхольм, Миллер), 57:11 — 3:2. Босер — 4 (Миллер, Петтерссон), 59:52 — 3:3. Линдхольм — 2 (Гарлэнд, Джошуа), 61:02 — 3:4.

Вратари: Сарос — Силов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (9+10+11+0) — 20 (8+5+6+1).

Наши: — - Задоров (22.31/2/0), Михеев (12.23/0/-1).

29 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17590 зрителей.

Счет в серии: 1-3.