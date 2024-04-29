«Ванкувер» в овертайме обыграл «Нэшвилл» и одержал третью победу в серии плей-офф
«Ванкувер» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Нэшвилл» со счетом 4:3.
У «Кэнакс» хет-трик на счету Брока Босера, победную шайбу забросил Элиас Линдхольм. «Ванкувер» сумел отыграться с 1:3 за три минуты до окончания третьего периода. В составе «Предаторз» отличились Марк Янковски, Густав Нюквист и Филип Форсберг.
Счет в серии 3-1 в пользу «Ванкувера». Пятая игра пройдет 1 мая и начнется в 5:00 мск.
НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Босер — 2 (Миллер, Суси), 2:55 — 0:1. Янковски — 1 (Лозон, Каррье), 5:34 — 1:1. Нюквист — 1 (О`Райлли), 25:21 — 2:1. Форсберг — 2 (Йоси, Макдона), 40:12 — 3:1. Босер — 3 (Линдхольм, Миллер), 57:11 — 3:2. Босер — 4 (Миллер, Петтерссон), 59:52 — 3:3. Линдхольм — 2 (Гарлэнд, Джошуа), 61:02 — 3:4.
Вратари: Сарос — Силов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (9+10+11+0) — 20 (8+5+6+1).
Наши: — - Задоров (22.31/2/0), Михеев (12.23/0/-1).
29 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17590 зрителей.
Счет в серии: 1-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 1
|
Даллас - Вегас
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 3
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
3 - 0
|3 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
|3 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|29.04
|00:05
|
Нэшвилл – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|29.04
|03:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|29.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -