«Колорадо» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Колорадо» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Виннипег» — 5:1. Счет в серии 3-1 в пользу «Эвеланш».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Валерий Ничушкин, еще по голу забили Арттури Лехконен и Кайл Макар, вратарь Александр Георгиев отразил 25 бросков из 26. У «Джетс» единственную шайбу забросил Нейт Шмидт.

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