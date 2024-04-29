Макар — о хет-трике Ничушкина: «Велерий был потрясающим»

Защитник «Колорадо» Кайл Макар поделился впечатлениями от игры форварда Валерия Ничушкина в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:1).

«Он был потрясающим. Очевидно, что он сейчас управляет поездом. Мы хотим вознаграждать ребят, которые выходят к воротам. Поэтому пытаемся доставить им шайбы, чтобы они смогли забросить», — приводит слова Макара официальный сайт НХЛ.

29-летний россиянин оформил первый хет-трик в НХЛ и был признан первой звездой встречи. На его счету 6 (6+0) очков в четырех матчах плей-офф.