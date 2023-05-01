«Сиэтл» стал первым клубом в истории НХЛ с первой победой в серии плей-офф над действующим чемпионом

«Сиэтл» выиграл первую серию плей-офф в своей истории, выбив «Колорадо» (4-3). Таким образом, «Кракен» стали первым клубом в истории НХЛ с первой победой в серии плей-офф над чемпионом.

В седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сиэтл» в гостях обыграл «Эвеланш» (2:1).

Клуб, вступивший в НХЛ в 2021 году, в этом сезоне впервые вышел в плей-офф. Ранее ни одна команда в истории лиги не одерживал свою первую победу в серии над действующим обладателем Кубка Стэнли.