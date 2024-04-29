«Нэшвилл» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Ванкувер» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Нэшвилл» — 4:3. Счет в серии 3-1 в пользу «Кэнакс».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Кэнакс» хет-трик на счету Брока Босера, победную шайбу забросил Элиас Линдхольм. «Ванкувер» сумел отыграться с 1:3 за три минуты до окончания третьего периода. В составе «Предаторз» отличились Марк Янковски, Густав Нюквист и Филип Форсберг.

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