Ничушкин признан первой звездой матча с «Виннипегом»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал первой звездой четвертого матча серии плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:1).

29-летний россиянин оформил первый хет-трик в НХЛ. Второй звездой признан форвард Арттури Лехконен, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — защитник Кайл Макар, у которого также 2 (1+1) очка.

В текущем плей-офф Ничушкин набрал 6 (6+0) очков в четырех матчах.