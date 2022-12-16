Шири с передачи Овечкина открыл счет в матче против «Далласа». Россиянин сделал пас из своего офиса

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

На 10-й минуте второго периода голом отметился канадец Конор Шири. 30-летний форвард замкнул передачу россиянина Александра Овечкина, сделанную из левого круга вбрасывания. Для него это 15-й ассист в сезоне.

Зона, из которой 37-летний россиянин сделал голевой пас, ассоциируется с именем Александра, так как он неоднократно мощным броском забивал из левого круга вбрасывания и его ближайших окрестностей.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ — 800 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).