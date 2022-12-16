НХЛ: «Вашингтон» — «Даллас», «Флорида» — «Питтсбург» и другие матчи 16 декабря
Регулярный чемпионат НХЛ.
16 декабря, пятница
3.00 (мск). «Бостон» — «Лос-Анджелес»
3.00. «Нью-Джерси» — «Филадельфия»
5.00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|29
|21
|8
|44
|2
|Каролина
|28
|16
|12
|38
|3
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|4
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|5
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|6
|Вашингтон
|31
|15
|16
|34
|7
|Филадельфия
|30
|9
|21
|25
|8
|Коламбус
|28
|10
|18
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|28
|23
|5
|47
|2
|Торонто
|30
|19
|11
|44
|3
|Тампа-Бэй
|28
|18
|10
|37
|4
|Детройт
|29
|13
|16
|32
|5
|Флорида
|30
|14
|16
|32
|6
|Монреаль
|29
|14
|15
|30
|7
|Оттава
|29
|13
|16
|28
|8
|Баффало
|29
|13
|16
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|17
|13
|39
|2
|Виннипег
|28
|18
|10
|37
|3
|Миннесота
|29
|16
|13
|34
|4
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|5
|Нэшвилл
|27
|12
|15
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|27
|7
|20
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|21
|10
|43
|2
|Сиэтл
|28
|16
|12
|35
|3
|Лос-Анджелес
|32
|15
|17
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|30
|13
|17
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|30
|7
|23
|17
Результаты / календарь
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
|16.12
|03:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|- : -
|16.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|- : -
|16.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|- : -
|16.12
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|- : -
|16.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|- : -
|16.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|- : -
|16.12
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|- : -
|16.12
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|- : -
|16.12
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|- : -
|16.12
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|- : -
|16.12
|05:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|30
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|20
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|12
|2.02
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