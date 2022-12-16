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Сегодня, 04:12

Марченко забросил вторую шайбу в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 4-й минуте второго периода голом отметился российский нападющий Кирилл Марченко. 22-летний россиянин забросил вторую шайбу в североамериканской лиге за карьеру.

Сегодняшний матч для Марченко является шестым в текущем сезоне.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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1 Нью-Джерси 29 21 8 44
2 Каролина 28 16 12 38
3 Питтсбург 29 17 12 38
4 Айлендерс 30 17 13 35
5 Рейнджерс 30 15 15 35
6 Вашингтон 31 15 16 34
7 Филадельфия 30 9 21 25
8 Коламбус 28 10 18 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 23 5 47
2 Торонто 30 19 11 44
3 Тампа-Бэй 28 18 10 37
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 30 14 16 32
6 Монреаль 29 14 15 30
7 Оттава 29 13 16 28
8 Баффало 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 17 13 39
2 Виннипег 28 18 10 37
3 Миннесота 29 16 13 34
4 Колорадо 27 15 12 32
5 Нэшвилл 27 12 15 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 27 7 20 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 21 10 43
2 Сиэтл 28 16 12 35
3 Лос-Анджелес 32 15 17 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
5 Калгари 30 13 17 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 30 7 23 17
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16.12 03:00
Бостон – Лос-Анджелес
 - : -
16.12 03:00
Вашингтон – Даллас
 - : -
16.12 03:00
Каролина – Сиэтл
 - : -
16.12 03:00
Монреаль – Анахайм
 - : -
16.12 03:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 - : -
16.12 03:00
Рейнджерс – Торонто
 - : -
16.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 - : -
16.12 03:00
Флорида – Питтсбург
 - : -
16.12 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 - : -
16.12 04:30
Чикаго – Вегас
 - : -
16.12 05:00
Колорадо – Баффало
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 59
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 30 51
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 44
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 30 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Петр Кочетков

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