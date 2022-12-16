Марченко забросил вторую шайбу в НХЛ

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«Коламбус» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 4-й минуте второго периода голом отметился российский нападющий Кирилл Марченко. 22-летний россиянин забросил вторую шайбу в североамериканской лиге за карьеру.

Сегодняшний матч для Марченко является шестым в текущем сезоне.