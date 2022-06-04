Шестеркин по-прежнему считает Василевского лучшим вратарем мира

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал игру вратаря «Тампы» Андрея Василевского, которого он считал лучшим вратарем в мире до начала серии.

«Сейчас я не думаю, что это действительно имеет значение. Я по-прежнему остаюсь при своем мнении... Нельзя забывать, что серия до четырех побед», — приводит слова Шестеркина New York Post.

Счет в серии 2-0 в пользу «Рейнджерс». Третий матч пройдет 5 июня и начнется в 22:00 мск.