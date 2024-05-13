«Колорадо» сыграет с «Далласом» в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли в ночь с понедельника на вторник, 14 мая. Встреча пройдет на ледовой арене «Ball Arena» в Денвере. Начало игры — в 04:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Колорадо» — «Даллас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции плей-офф НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Даллас» на выезде победил «Колорадо» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:1. «Даллас» повел в серии со счетом 2-1.

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