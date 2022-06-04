Шестеркин вышел на второе место по сэйвам в первых 16 матчах одного плей-офф

«Рейнджерс» переиграли «Тампу» (3:2) во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Российский вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

Теперь у россиянина 540 сэйвов в первых 16 матчах текущего розыгрыша плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Кеном Драйденом, который в 1971 году сделал 540 сэйвов, и делит теперь второе место.

Лидирует по количеству сейвов в первых 16 матчах вратарь Майк Смит, который в 2012 году за «Эдмонтон» отразил 568 бросков.

Третья игра в серии «Рейнджерс» — «Тампа» состоится 5 мая на льду «Лайтнинг». Начало — 22.00 по московскому времени.