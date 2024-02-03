Матч звезд НХЛ: время начала и где смотреть трансляцию в прямом эфире

В ночь с 3 на 4 февраля пройдет Матч всех звезд НХЛ 2024 на территории «Скоушабэнк-арены» в Торонто (Канада). Первая игра начнется около 23.00 по московскому времени.

Сперва пройдет встреча команды Макдэвида с командой Маккиннона. В 00.00 мск на лед выйдут команды Мэттьюса и Хьюза, а в 01.30 будет сыгран финал Матча всех звезд НХЛ 2024.

Официальной видеотрансляции Матча звезд НХЛ 2024 не будет показано в России. Посмотреть бесплатно и в прямом эфире игру можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант.

Составы команд для участия в Матче всех звезд НХЛ выглядят следующим образом:

Команда Хьюза: Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон, Никита Кучеров, Тэтчер Демко, Кайл Коннор, Брэйди Ткачак, Йеспер Братт, Кэм Талбот, Брок Бесер, Джей Ти Миллер, Фрэнк Ватрано.

Команда Мэттьюса: Остон Мэттьюс, Морган Райлли, Вильям Нюландер, Митч Марнер, Джейк Эттингер, Клейтон Келлер, Мэтью Барзал, Игорь Шестеркин, Филип Форсберг, Алекс Дебринкэт, Винсент Трочек.

Команда Маккиннона: Нэйтан Маккиннон, Кейл Макар, Сидни Кросби, Александр Георгиев, Кирилл Капризов, Себастьян Ахо, Том Уилсон, Джереми Суэйман, Трэвис Конекны, Элиас Линдхольм, Оливер Бьоркстранд.

Команда Макдэвида: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Коннор Хеллебак, Давид Пастрняк, Расмус Далин, Роберт Томас, Сэм Райнхарт, Сергей Бобровский, Бун Дженнер, Ник Сузуки, Томас Хертл.