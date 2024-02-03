Кучеров заявил, что его порадовал свист с трибун на Матче звезд НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал то, что болельщики освистали его во время Матча звезд НХЛ в Торонто.

«Было очень весело. Мне понравилось. Свист трибун? Все нормально. Мне это нравится. Я не ожидал ничего другого. Было весело», — приводит слова Кучерова журналист Джей Ричер в соцсети X.

Болельщики освистали хоккеиста из-за того, что им не поравилось отношение Кучерова к соревнованию.