Сакик стал восьмым обладателем Кубка Стэнли в истории, побеждавшим как игрок и генменеджер

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик стал восьмым обладателем Кубка Стэнли в истории, который победил как игрок и как генменеджер.

Сакик был капитаном чемпионских команд «Эвеланш» в 1996 и 2001 годах. С 2013 года он работает генеральным менеджером клуба.

Ранее такое удавалось Эдди Жерару — два Кубка Стэнли в качестве игрока и один — в качестве генменеджера, Лестеру Патрику (2+4), Арту Россу (2+3), Джеку Адамсу (2+7), Сержу Савару (8+2), Бобу Гейни (5+1) и Брайану Маклеллану (1+1).

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли-2022. Для «Эвеланш» это третий трофей в истории.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар стал первым тренером, который выиграл всю профессиональную вертикаль североамериканского хоккея. 50-летний канадец возглавляет «Эвеланш» с августа 2016 года.