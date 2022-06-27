Ничушкин голышом сфотографировался с поясом победителя Кубка Стэнли

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин после победы над «Тампа-Бэй» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ в своих соцсетях опубликовал фото с поясом победителя Кубка Стэнли на голое тело.

«Чемпион», — подписал снимок хоккеист.

Валерий Ничушкин. Соцсети

Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/2022 форвард провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.