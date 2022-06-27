Беднар первым среди тренеров выиграл всю профессиональную вертикаль североамериканского хоккея

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар стал первым тренером, который выиграл всю профессиональную вертикаль североамериканского хоккея: ранее он становился обладателем Кубка Келли (ECHL) и Кубка Колдера (АХЛ). Теперь он завоевал свой первый Кубок Стэнли.

50-летний канадец возглавляет «Колорадо» с августа 2016 года. Под его руководством «Эвеланш» один раз не смогли пробиться в плей-офф, один раз проиграли в первом раунде и трижды — во втором.