«Колорадо» — чемпион! Live с итогами Кубка Стэнли от Зислиса и Федотова — в 14.00

Михаил Зислис и наш постоянный эксперт Сергей Федотов подведут итоги Кубка Стэнли в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 14.00. Главные темы онлайна:

— «Колорадо» — чемпион;

— чего не хватило «Тампы» для победы;

— что дальше будет с финалистами;

— какой контракт получит Ничушкин;

— индивидуальные призы за регулярку;

— что ждать от межсезонья в НХЛ.