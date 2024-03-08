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Сегодня, 04:11

Овечкин забросил 840-ю шайбу в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 30-й секунде второго периода счет стал 2:0.

Российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство «Кэпиталз». Для него этот гол стал 18-м в текущем сезоне и 840-м в карьере.

38-летний россиянин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 54 шайбы.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Питтсбург 60 28 32 64
7 Нью-Джерси 62 30 32 64
8 Коламбус 62 21 41 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 90
2 Бостон 64 36 28 87
3 Торонто 62 36 26 80
4 Детройт 62 33 29 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 63 29 34 63
7 Монреаль 62 24 38 58
8 Оттава 60 25 35 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 64 39 25 83
4 Нэшвилл 63 35 28 73
5 Сент-Луис 62 32 30 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 62 25 37 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 64 40 24 87
2 Эдмонтон 60 38 22 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 62 33 29 73
5 Сиэтл 62 28 34 67
6 Калгари 61 30 31 65
7 Анахайм 62 23 39 49
8 Сан-Хосе 61 15 46 37
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Тампа-Бэй – Калгари
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Флорида – Филадельфия
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Питтсбург – Вашингтон
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Бостон – Торонто
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Вегас – Ванкувер
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Сан-Хосе – Айлендерс
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И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 64 109
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 99
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 63 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 59 44
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
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Спенсер Мартин

Каролина

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