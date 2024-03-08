Овечкин забросил 840-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 30-й секунде второго периода счет стал 2:0.

Российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство «Кэпиталз». Для него этот гол стал 18-м в текущем сезоне и 840-м в карьере.

38-летний россиянин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 54 шайбы.