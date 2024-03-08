Воронков забросил 17-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Коламбус» со счетом 3:0 выигрывает у «Эдмонтона» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 16-й минуте третью шайбу «Блю Джэкетс» забросил российский нападающий Дмитрий Воронков. Для него этот гол стал 17-м в текущем сезоне.