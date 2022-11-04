Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал тот факт, что он сравнялся с Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.

37-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Детройта». Она стала для него 786-й за «Кэпиталз». Хоу забросил 786 шайб за «Детройт».

«Очевидно, что это большое достижение. Я играю всю свою карьеру в «Вашингтоне» и сравняться с такой легендой это большая цифра и большое достижение.

К сожалению, Горди уже нет с нами. Но я имел возможность встретиться с ним в Монреале, это была большая честь для меня. Один из лучших игроков, которые когда-либо играли в хоккей. У меня возможность пожать ему руку, поговорить о хоккее и обо всем другом. Для меня это хорошие воспоминания», — сказал Овечкин после матча с «Детройтом» (1:3).

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).