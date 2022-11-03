Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:00

НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Каролина», «Рейнджерс» — «Бостон» и другие матчи 4 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Регулярный чемпионат НХЛ.

4 ноября, пятница

2.00 (мск) «Оттава» — «Вегас»

2.00 «Рейнджерс» — «Бостон»

2.00 «Тампа-Бэй» — «Каролина»

2.30 «Детройт» — «Вашингтон»

3.00 «Виннипег» — «Монреаль»

3.00 «Миннесота» — «Сиэтл»

3.00 «Сент-Луис» — «Айлендерс»

3.30 «Чикаго» — «Лос-Анджелес»

4.00 «Калгари» — «Нэшвилл»

4.00 «Эдмонтон» — «Нью-Джерси»

5.00 «Аризона» — «Даллас»

5.00 «Ванкувер» — «Анахайм»

5.30 «Сан-Хосе» — «Флорида»

НХЛ: лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Две российские гимнастки сменили гражданство. От этого будет лучше всем
«Менять правила из-за Валиевой сейчас нельзя». Мнение Александра Энберта
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам
ВС России уничтожили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР
ЕС изучит возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Колорадо» и «Коламбус» прилетели в Финляндию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 10 7 3 14
2 Рейнджерс 11 6 5 14
3 Каролина 9 6 3 13
4 Айлендерс 10 6 4 12
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 11 5 6 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 18
2 Баффало 10 7 3 14
3 Тампа-Бэй 10 6 4 12
4 Торонто 11 5 6 12
5 Флорида 10 5 5 11
6 Детройт 9 4 5 10
7 Монреаль 10 5 5 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 6 4 13
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Миннесота 10 5 5 11
4 Чикаго 10 4 6 10
5 Колорадо 9 4 5 9
6 Аризона 9 3 6 7
7 Нэшвилл 10 3 7 7
8 Сент-Луис 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 9 2 18
2 Эдмонтон 10 7 3 14
3 Сиэтл 11 5 6 12
4 Лос-Анджелес 12 6 6 12
5 Калгари 8 5 3 10
6 Анахайм 10 3 7 7
7 Сан-Хосе 12 3 9 7
8 Ванкувер 10 2 8 6
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 02:00
Торонто – Филадельфия
 5 : 2
3.11 02:30
Баффало – Питтсбург
 6 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 22
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 21
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 10 17
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 11
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 12 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 12 8
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости