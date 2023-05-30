Два российских игрока сыграют в финале Кубка Стэнли-2023
В НХЛ завершились полуфиналы розыгрыша Кубка Стэнли-2023. В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида».
Таким образом, среди российских игроков борьбу за Кубок Стэнли продолжают Сергей Бобровский («Флорида») и Иван Барбашев («Вегас»). В составе «Вегаса» также есть российский нападающий Павел Дорофеев, но он не принимал участия в плей-офф.
«Вегас» в полуфинале Кубка Стэнли обыграл «Даллас» со счетом в серии 4-2, а «Флорида» оказалась сильнее «Каролины» (4-0).
Восьмой год подряд российский хоккеист станет победителем Кубка Стэнли.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|30.05
|03:00
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Даллас – Вегас
|0 : 6
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