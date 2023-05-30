«Вегас» — 3-я команда за 90 лет с 2 выходами в финал Кубка Стэнли за первые 6 сезонов в лиге
«Вегас» стал третьей командой за последние 90 лет с двумя выходами в финал Кубка Стэнли за первые шесть сезонов в НХЛ.
30 мая «Вегас» в шестом матче финальной серии Западной конференции обыграл «Даллас» (6:0, 4-2). «Голден Найтс» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз (первый в сезоне-2017/18) с момента вступления в НХЛ.
«Вегас» также стал восьмым клубом в истории лиги, выходившим в финал турнира два или более раз. Ранее это удавалось «Эдмонтону» (3 раза), «Сент-Луису» (3), «Рейнджерс» (3), «Бостону» (3), «Оттаве» (3), «Торонто» (2) и «Монреалю» (2).
«Вегас» в финале Кубка Стэнли встретится с «Флоридой».
Источник: НХЛ
Положение команд
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Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|30.05
|03:00
|
Даллас – Вегас
|0 : 6
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