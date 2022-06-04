«Рейнджерс» — «Тампа»: Кучеров открыл счет во втором матче

«Тампа» открыла счет во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли против «Рейнджерс». На 3-й минуте встречи «Лайтнинг» реализовали большинство.

Голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для него эта шайба стала 5-й в этом плей-офф.

Напомним, в первом матче победу одержали «Рейнджерс», поэтому ведут в серии — 1-0.