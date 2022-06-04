Экс-голкипер и хоккейный аналитик Стивен Валикетт прокомментировал противостояние российских вратарей Игоря Шестеркина и Андрея Василевского в полуфинале Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Тампой».

«В России сейчас об этом много разговоров. На это смотрят как на битву за власть. Многие считают, что Игорь способен забрать корону.

Оба вратаря понимают насколько важным в России является их соперничество. Шестеркин пока находится в статусе андердога, но он точно сделает все, чтобы сместить Василевского с трона», – цитирует The Athletic Валикетта.

В четверг, 2 июня, «Лайтнинг» потерпели поражение от «Рейнджерс» в первом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ (2:6).