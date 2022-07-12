Ракелль подписал новый контракт с «Питтсбургом»

Форвард «Питтсбурга» Рикард Ракелль подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним шведом рассчитано до 2028 года. По контракту среднегодовая зарплата форварда составит 5 млн долларов.

В минувшем сезоне Ракелль провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 41 (20+21) очко.