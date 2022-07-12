Кожевников о новом контракте Ничушкина: «Заслужил! Хороший ангел у него. Удача сыграла большую роль»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о новом контракте Валерия Ничушкина с «Колорадо».

«Заслужил! Но в НХЛ тренеры и менеджеры разные. Кому-то везет, а кого-то меняют. Валере в этом вопросе повезло.

Удача сыграла большую роль. Ничушкин удачно попал к тренеру, да и сам старался. Конечно, многое решает то, к кому вы попадете в НХЛ. Потому что Ничушкин мог работать в таком же ритме, но могло бы ничего не получиться из-за менеджмента. Хороший ангел у него. Но за его труд ему воздалось. На все воля божья, как говорится», — сказал Кожевников «СЭ».

Сегодня, 12 июля «Колорадо» объявил о подписании нового контракта с Ничушкиным, которое рассчитано на 8 лет со среднегодовой зарплатой в 6,125 миллиона долларов.