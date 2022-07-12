Кожевников о новом контракте Ничушкина: «Заслужил! Хороший ангел у него. Удача сыграла большую роль»
Кожевников поделился мнением о новом контракте Ничушкина с «Колорадо»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о новом контракте Валерия Ничушкина с «Колорадо».
«Заслужил! Но в НХЛ тренеры и менеджеры разные. Кому-то везет, а кого-то меняют. Валере в этом вопросе повезло.
Удача сыграла большую роль. Ничушкин удачно попал к тренеру, да и сам старался. Конечно, многое решает то, к кому вы попадете в НХЛ. Потому что Ничушкин мог работать в таком же ритме, но могло бы ничего не получиться из-за менеджмента. Хороший ангел у него. Но за его труд ему воздалось. На все воля божья, как говорится», — сказал Кожевников «СЭ».
Сегодня, 12 июля «Колорадо» объявил о подписании нового контракта с Ничушкиным, которое рассчитано на 8 лет со среднегодовой зарплатой в 6,125 миллиона долларов.
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|7
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|0
|0
|0
|0
|8
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|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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