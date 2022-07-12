«Оттава» обменяла Мюррея в «Торонто»

Вратарь «Оттавы» Мэттью Мюррей перешел в «Торонто», сообщается на официальном сайте клуба.

Помимо 28-летнего канадца, «Мэйпл Ливз» получили выбор в третьем раунде драфта-2023 и выбор в седьмом раунде драфта-2024 . « Оттава» будет платить 25 процентов зарплаты Мюррея в рамках сделки.

В минувшем сезоне Мюррей провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых пропустил 60 шайб и сделал один шатаут при 90,6 процента отраженных бросков.