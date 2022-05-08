Павелски обошел Малкина по победным голам в Кубке Стэнли

Нападающий «Далласа» Джо Павелски стал автором победной шайбы в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Калгари» (4:2).

Павелски забросил 14-ю победную шайбу в Кубке Стэнли и опередил по этому показателю форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина (13).

Рекорд по победным голам в плей-офф НХЛ принадлежит Бретту Халлу и Уэйну Гретцки (оба — 24). Павелски с 14 шайбами является лучшим хоккеистом по этому показателю среди действующих игроков.