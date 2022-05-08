Главный тренер «Колорадо» рассказал о состоянии травмированного вратаря

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что вратарь Дарси Кемпер сможет сыграть в следующем матче серии первого раунда плей-офф против «Нэшвилла» (3-0).

«У него небольшая опухоль, поэтому очевидно он не мог продолжить игру, но, надеюсь, у него всё будет хорошо, и он сможет вернуться в ворота», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

Вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер получил повреждение в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла» (7:3).

32-летний канадец был заменен на Павла Францоуза после того, как ему попали клюшкой сквозь маску в область глаза.