Павелски может пропустить второй матч с «Миннесотой»

Форвард «Далласа» Джо Павелски может пропустить второй матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты».

«Кажется, с Павелски все в порядке, но мы оставили его дома. Мы собираемся рассмотреть все варианты, комбинации линий и прочее», — приводит слова главного тренера «Старз» Питера Дебура официальный сайт НХЛ.

38-летний американец получил травму в первом матче серии с «Миннесотой» после столкновения с защитником Мэттью Дамбой.