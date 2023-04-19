Крайдер стал лучшим снайпером в плей-офф в истории «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (5:1).

Таким образом, теперь на счету 31-летнего американца 35 голов за клуб из Нью-Йорка в плей-офф НХЛ. Этот результат стал рекордным для «Рейнджерс» — он обогнал Рода Жильбера, у которого 34 заброшенные шайбы в плей-офф.