Кубок Стэнли: «Нью-Джерси» — «Рейнджерс», «Колорадо» — «Сиэтл» и другие матчи 19 апреля

19 апреля состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Восток. Первые матчи

2.00 (мск). «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

2.30. «Торонто» — «Тампа-Бэй»

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Запад. Первые матчи

4.30. «Вегас» — «Виннипег»

5.00. «Колорадо» — «Сиэтл»

Кубок Стэнли-2023: новости и статьи, обзоры матчей плей-офф НХЛ и статистика, календарь и сетка — по ссылке.