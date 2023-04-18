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Сегодня, 20:00

Кубок Стэнли: «Нью-Джерси» — «Рейнджерс», «Колорадо» — «Сиэтл» и другие матчи 19 апреля

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артемий Панарин (слева) и Мика Зибанежад.
Фото USA Today Sports

19 апреля состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Восток. Первые матчи

2.00 (мск). «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

2.30. «Торонто» — «Тампа-Бэй»

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Запад. Первые матчи

4.30. «Вегас» — «Виннипег»

5.00. «Колорадо» — «Сиэтл»

Кубок Стэнли-2023: новости и статьи, обзоры матчей плей-офф НХЛ и статистика, календарь и сетка — по ссылке.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
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Копитар стал вторым по количеству голевых передач в плей-офф в истории «Лос-Анджелеса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
1. Вегас - Виннипег
0 - 0
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
1. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
1 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
0 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Каролина - Айлендерс
0 - 0
1 - 0
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
18.04 02:00
Каролина – Айлендерс
2 : 1
18.04 02:30
Бостон – Флорида
 3 : 1
18.04 04:30
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
18.04 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 3 : 4 ОТ
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Анже Копитар

Анже Копитар

Лос-Анджелес

 1 4
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 1 2
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 1 2
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 1 2
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 1 2
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 1 1
И КН
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1.00
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 1 1.00
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 1 1.30
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