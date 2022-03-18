Овечкин забил 155-му вратарю в истории НХЛ. Он вошел в Топ-5

«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 36-летний россиянин забросил 155-му голкиперу за карьеру в лиге. Ворота «Блю Джэкетс» защищал Элвис Мерзликинс.

Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству вратарей, которым он забивал. Теперь они делят пятое место в истории лиги по этому показателю.

Возглавляет список Яромир Ягр, который за свою карьеру в НХЛ забивал 178 вратаря.