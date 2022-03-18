Сорокин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс», Шестеркин — третьей

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Айлендерс» (1:2).

Третьей звездой матча признан российский голкипер «Айлендерс» Игорь Шестеркин. Он отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Кайл Палмиери, который отметился одним голом.

Возглавил тройку российский голкипер «Рейнджерс» Илья Сорокин. На его счету 29 отраженных бросков.