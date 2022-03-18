Сорокин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс», Шестеркин — третьей
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Айлендерс» (1:2).
Третьей звездой матча признан российский голкипер «Айлендерс» Игорь Шестеркин. Он отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал нападающий Кайл Палмиери, который отметился одним голом.
Возглавил тройку российский голкипер «Рейнджерс» Илья Сорокин. На его счету 29 отраженных бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|3
|Питтсбург
|61
|36
|25
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|61
|31
|30
|65
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|41
|19
|88
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|61
|37
|24
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|60
|21
|39
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|60
|37
|23
|81
|2
|Лос-Анджелес
|62
|33
|29
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|61
|30
|31
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|59
|26
|33
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
Результаты / календарь
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23.03
|18.03
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|18.03
|02:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 7
|18.03
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|- : -
|18.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|- : -
|18.03
|02:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|- : -
|18.03
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|- : -
|18.03
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|- : -
|18.03
|05:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|18.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|18.03
|05:30
|
Вегас – Флорида
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|85
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|47
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|40
|2.08
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