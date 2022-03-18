Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». В начале третьего периода на табло стало 2:2.

На 42-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Для него эта шайба стала 19-й в текущем сезоне.