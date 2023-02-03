Овечкин взволнован присутствием семьи на Матче звезд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от приезда на Матч звезд НХЛ. Для него это будет уже 8-е участие в мероприятии.

Как написал в Twitter журналист Саманта Пелл, россиянин сказал, что взволнован присутствием семьи на событии, а также считает, что эти выходные будут особенно запоминающимися для старшего сына Сергея, который будет находиться в раздевалке команды.

37-летний россиянин выступит в двух конкурсах мастерства. Ранее он уже становился победителем конкурса на самый сильный бросок (2018) и трижды побеждал в соревновании на самый красивый буллит в 2008, 2009 и 2011 году.

Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» второй раз в истории (ранее он был в 2003 году).