Форвард «Ванкувера» Михеев перенес операцию на колене

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин сообщил, что российский нападающий Илья Михеев успешно перенес операцию на колене.

В ближайшее время 28-летний хоккеист начнет процесс восстановления.

Михеев получил травму 28 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2). Ему требовалась операция на передней крестообразной связке. Возвращение хоккеиста в строй ожидается к тренировочному лагерю перед следующим сезоном.

В текущем сезоне на счету Михеева 46 матчей за «Ванкувер» и 28 (13+15) очков.