Соколов набрал 39-е очко за фарм-клуб «Оттавы» в АХЛ

«Бельвиль» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Рочестер» со счетом 5:3.

В составе фарм-клуба «Оттавы» форвард Егор Соколов отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 43 матча в АХЛ, в которых набрал 39 (12+27) очков.