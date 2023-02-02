Овечкин примет участие в двух конкурсах мастерства в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выступит в двух конкурсах мастерства во время Матча звезд Национальной хоккейной лиги-2023.

Россиянин почувствует в конкурсах на самый сильный бросок и самый красивый буллит.

Также сообщалось, что Овечкин будет исполнять буллиты вместе с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.

37-летний россиянин уже становился победителем конкурса на самый сильный бросок (2018) и трижды побеждал в соревновании на самый красивый буллит в 2008, 2009 и 2011 году.

Овечкин примет участие в событии 8-й раз в карьере. Приглашали форварда намного чаще, но ранее россиянин пять раз отказывался. Пропуск Матча звезд нападающий объяснял разными причинами, в том числе желанием восстановиться и подготовиться к решающей части сезона.

Матч звезд НХЛ-2022/23 пройдет во Флориде 3 и 4 февраля.