Овечкин вышел на 45-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Сегодняшний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» стал для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 1382-м в североамериканской лиге за карьеру.

Теперь 38-летний американец по этому показателю вышел на 45-е место в истории НХЛ. Он сравнялся с канадцем Тревором Линденом, который сыграл 1382 матча с 1988 по 2008 год.

Овечкин является вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ — на его счету 829 голов. Лидирует Уэйн Гретцки — 894.