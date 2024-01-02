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Сегодня, 23:09

Форвард «Колорадо» Маккиннон признан первой звездой декабря в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон назван первой звездой декабря в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В декабре 28-летний канадец набрал 29 (11+18) очков в 15 матчах за «Эвеланш», установив новы й клубный рекорд по очкам, набранным за месяц.

Второй звездой прошедшего месяца стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (15+6 в 12 играх). Третьей — голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, отразивший 93,4 процента бросков в девяти матчах.

Коннор Хеллебайк
Нэйтан Маккиннон
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
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«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 35 25 10 51
2 Каролина 37 20 17 44
3 Айлендерс 36 17 19 43
4 Филадельфия 36 19 17 43
5 Вашингтон 34 17 17 40
6 Нью-Джерси 35 19 16 40
7 Питтсбург 35 18 17 40
8 Коламбус 38 12 26 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 22 13 50
2 Флорида 36 22 14 46
3 Торонто 34 17 17 41
4 Тампа-Бэй 38 18 20 41
5 Детройт 37 17 20 38
6 Монреаль 36 15 21 35
7 Баффало 38 15 23 34
8 Оттава 32 14 18 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 37 23 14 49
2 Виннипег 35 22 13 48
3 Даллас 35 22 13 48
4 Нэшвилл 37 20 17 41
5 Аризона 35 19 16 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 35 16 19 36
8 Чикаго 36 11 25 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 38 22 16 49
3 Лос-Анджелес 33 20 13 45
4 Сиэтл 38 15 23 39
5 Эдмонтон 34 18 16 37
6 Калгари 36 15 21 35
7 Анахайм 36 13 23 26
8 Сан-Хосе 37 9 28 21
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 03:00
Коламбус – Бостон
 - : -
3.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
3.01 03:00
Питтсбург – Вашингтон
 - : -
3.01 04:00
Нэшвилл – Чикаго
 - : -
3.01 04:00
Миннесота – Калгари
 - : -
3.01 04:00
Даллас – Монреаль
 - : -
3.01 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 - : -
3.01 05:00
Эдмонтон – Филадельфия
 - : -
3.01 05:00
Аризона – Флорида
 - : -
3.01 05:00
Колорадо – Айлендерс
- : -
3.01 06:00
Ванкувер – Оттава
 - : -
3.01 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 - : -
3.01 06:30
Лос-Анджелес – Торонто
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 37 61
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 37 58
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 35 50
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 37 26
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 36 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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