Свечников реализовал большинство в матче с «Рейнджерс»

«Каролина» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». После первого периода счет 2:0.

На последней минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников. Он реализовал большинство своей команды.

Для 23-летнего россиянина это 7-я заброшенная шайба в этом сезоне.