Овечкин сломал клюшку и ругался на партнеров по команде после поражения «Вашингтона» от «Бостона»
08:11
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог сдержать эмоций после поражения «Кэпиталз» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (2:3 ОТ).
После того, как «Брюинз» забросили победную шайбу в овертайме, российский форвард, находившийся на скамейке запасных, сломал клюшку о борт и ругался на одноклубников.
OVI IS PISSED AT SAMSONOV #ALLCAPS— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 20, 2021
? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/OT22Wi4s92
Благодаря победе «Бостон» вышел вперед в серии с «Вашингтоном» — 2:1. В третьей игре серии Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в НХЛ, которая также стала для него 70-й в карьере в плей-офф.
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