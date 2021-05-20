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Овечкин сломал клюшку и ругался на партнеров по команде после поражения «Вашингтона» от «Бостона»

08:11
Александр Овечкин. Фото Кадр трансляции NBC
Александр Овечкин. Фото Кадр трансляции NBC
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог сдержать эмоций после поражения «Кэпиталз» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (2:3 ОТ).

После того, как «Брюинз» забросили победную шайбу в овертайме, российский форвард, находившийся на скамейке запасных, сломал клюшку о борт и ругался на одноклубников.

Благодаря победе «Бостон» вышел вперед в серии с «Вашингтоном» — 2:1. В третьей игре серии Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в НХЛ, которая также стала для него 70-й в карьере в плей-офф.

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