Малкин может сыграть в третьем матче с «Айлендерс»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может принять участие в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс», сообщает официальный сайт лиги.

34-летний россиянин отправится с командой в Нью-Йорк, решение о его участии будет принято перед игрой.

Счет в серии «Питтсбург» — «Айлендерс» — 1:1. Третий матч серии состоится 21 мая, начало встречи — в 2.00 (мск). Малкин пропустил две первых игры из-за травмы.