Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Малкин может сыграть в третьем матче с «Айлендерс»

07:31
Евгений Малкин. Фото AFP
Евгений Малкин. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может принять участие в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс», сообщает официальный сайт лиги.

34-летний россиянин отправится с командой в Нью-Йорк, решение о его участии будет принято перед игрой.

Счет в серии «Питтсбург» — «Айлендерс» — 1:1. Третий матч серии состоится 21 мая, начало встречи — в 2.00 (мск). Малкин пропустил две первых игры из-за травмы.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/malkin-mozhet-sygrat-v-tretem-matche/c-324830230

Читайте также

В «Монако» верили в Головина, но команду убили ошибка защитника и великолепный Мбаппе
Полицейский превысил полномочия, поместив девушку в самодельную клетку
Видео: МАЗ снес ряд машин в Первоуральске
Онколог назвал симптомы для раннего обращения к врачу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей