Малкин может сыграть в третьем матче с «Айлендерс»
07:31
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может принять участие в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс», сообщает официальный сайт лиги.
34-летний россиянин отправится с командой в Нью-Йорк, решение о его участии будет принято перед игрой.
Счет в серии «Питтсбург» — «Айлендерс» — 1:1. Третий матч серии состоится 21 мая, начало встречи — в 2.00 (мск). Малкин пропустил две первых игры из-за травмы.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/malkin-mozhet-sygrat-v-tretem-matche/c-324830230
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